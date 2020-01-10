Her Şey Mümkün filmi nerede çekildi? Her Şey Mümkün filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler?

Her Şey Mümkün filmi 10 Ocak Cuma günü saat 23.45’te Show Tv’de yayınlanıyor. Alper Babayağmur’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Azra Akın ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor. Filmde zengin bir işadamı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikizi gibi benzeyen, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. İşte Her Şey Mümkün filmi konusu ve oyuncuları…

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU NE?

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Yetkin Dikinciler ve Azra Akın’ın paylaştığı Her Şey Mümkün filmi çekimleri Antalya’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCULARI

Her Şey Mümkün filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Azra Akın, Levent Ülgen, Kaan Girgin, Goncagül Sunar, Haldun Dormen, Mehtap Bayri ve Bahtiyar Engin yer alıyor.