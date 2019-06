"Her an, ara sıra, giderek, dakika dakika" anlamlarında kullanılan ifadenin doğru kullanımı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Her an, ara sıra, giderek, dakika dakika" anlamlarında kullanılan ifadenin doğru kullanımı nasıldır? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: An ve an

B: An be an

C: Anvean

D: Anbean

Doğru Cevap: Anbean