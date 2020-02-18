Hekimoğlu'nun 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu, bu akşam saat: 20:00’de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde Ateş Hekimoğlu, önemli at yarışından iki özel davetiye alır. Davetiye teklifi ilk olarak Orhan’a götürür ama red cevabını alır. Hekimoğlu, daha sonra teklifi Zeynep’e götürür ve at yarışları heyecanla karşılanır. İşte yeni bölümden ilk kareler…

İŞTE İLK BÖLÜMDEN KARELER…

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır.

Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır. Uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.