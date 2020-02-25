Hekimoğlu 9. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin başarılı dizisi Hekimoğlu 25 Şubat Salı günü yayınlanan 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu 10. yeni bölüm da fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 10. bölümünde Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır. Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.

Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır.

HEKİMOĞLU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.