Hekimoğlu 6. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son bölümde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu ise konuya el atar ve sorunu çözmeye çalışır. Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

HEKİMOĞLU 6. BÖLÜM ÖZETİ

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.

İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.