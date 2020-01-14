Hekimoğlu 3. bölüm izleme linki! Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu 3. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlamış ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son bölümde hastanenin bebek katında çıkan salgın büyük bir paniğe neden oluyor. Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını bulmaya çalışıyor. Haberimiz içerisinden Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

HEKİMOĞLU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu’nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?

HEKİMOĞLU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.