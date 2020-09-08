Hekimoğlu 16. yeni bölüm izleme linki! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hekimoğlu dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı. 8 Eylül Salı akşamı yayınlanan 16. bölümüyle yeniden izleyici karşısına geçen dizi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Dizinin 16. bölümünde Ateş yıllardır görmediği ve konuşmadığı bir kadınla yeniden karşılaşıyor. İşte Hekimoğlu 16. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



HEKİMOĞLU 16. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

HEKİMOĞLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.