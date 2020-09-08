Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4873
  • 8,8363
  • 466.354
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Hekimoğlu 16. yeni bölüm izleme linki! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
08 Eylül 2020 Salı 19:37 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu 16. yeni bölüm izleme linki! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu 16. yeni bölüm izleme linki! Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu yepyeni bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi yayınlandığı ilk bölüm itibarıyla büyük beğeni topladı. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı oturuyor. Peki, Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hekimoğlu dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı. 8 Eylül Salı akşamı yayınlanan 16. bölümüyle yeniden izleyici karşısına geçen dizi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Dizinin 16. bölümünde Ateş yıllardır görmediği ve konuşmadığı bir kadınla yeniden karşılaşıyor. İşte Hekimoğlu 16. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

HEKİMOĞLU 16. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HEKİMOĞLU 16. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

HEKİMOĞLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Operasyon öncesi gizli geçitten kaçtılar
Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

Altınkale açılış için gün sayıyor

Altınkale açılış için gün sayıyor