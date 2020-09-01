Hekimoğlu 15. yeni bölüm izle! Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan 15. bölümüyle yeni sezonuna başlıyor. Koronavirüs sebebiyle çekimleri aksayan ve ekranlara veda eden dizi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Dr. House dizisinden uyarlanan yapım geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplamıştı. Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı ve 15. bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HEKİMOĞLU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni sezon 1. bölümünde; Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır.

Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

HEKİMOĞLU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.