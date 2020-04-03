Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hedefim Sensin nerede çekildi? sorusu filmi izlemek isteyen seyircileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Akşam evde sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar film hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star TV ekranlarından yayınlanacak olan komedi filmi Hedefim Sensin ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filmi Gökçeada'da çekildi. GİŞE rekoru kıran 'Eyvah Eyvah' film serisini Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Bozcaada ilçesinde çekerek, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan komedyen Ata Demirer, şimdi de çekimleri sürdürülen 'Hedefim Sensin' filmiyle Gökçeada'nın tanıtımına katkı sunacak.

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.