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  3. Hayatımız Film konusu ne? Hayatımız Film oyuncuları kim?

Hayatımız Film konusu ne? Hayatımız Film oyuncuları kim?

Hayatımız Film konusu ne" Hayatımız Film oyuncuları kim"

Hayatımız Film izleyici ile buluşuyor. Hayatımız Film başrollerinde Toygan Avanoğlu, Ali Rıza Tanyeli, Tuğçe Kurşunoğlu ve Sinan Bengier yer alıyor. İşte Hayatımız Film konusu ve oyuncuları

Hayatımız Film konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı. Başrollerinde Toygan Avanoğlu, Ali Rıza Tanyeli, Tuğçe Kurşunoğlu ve Sinan Bengier yer aldığı film bu akşam saat 20:00’da izleyiciyle buluşuyor. Peki, Hayatımız Film konusu ne, oyuncuları kim? İşte cevabı…

HAYATIMIZ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI

Hayati ile Tezcan anne ve babasını küçük yaşta kaybeder ve babasının yakın dostu olan Salih Amca tarafından büyütülürler. Salih Amca’ya hiç görmediği abisi tarafından büyük bir konak miras kalır. Bu haber mahallede gün geçtikçe yayılır. Haberi duyan mahallenin en sabıkalı ismi Deli Murat, Salih Amca’nın yaşı gereği iyice ilerleyen Alzheimer hastalığını fırsat bilir ve Rıza'ya olan borcunu ödemek için Salih Amcayı ciddi bir miktarda borca sokar. Bu olayı vefa borcu olarak gören, Salih Amca'yı bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen Hayati ve Tezcan kendilerini riske atarak tehlikeli bir o kadar da komik olaylara sokar ve durumu lehlerine çevirirler.

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