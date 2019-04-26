2019 Hakan Muhafız The Protector 2.sezon tarihi ne zaman?

Başrollerini; Ayça Ayşin Turan, Saygın Soysal, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve Mehmet Kurtuluş gibi birbirinden ünlü isimlerin üstlendiği Hakan Muhafız 2.sezonun ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı konusuna yönelik sorgulamalar son sürat devam ettiriliyor.

Kendisine verilen gizli görev doğrultusunda İstanbul’u koruma yükümlülüğü bulunan Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Hakan karakterinin macerasının konu olarak işlendiği Hakan Muhafız 2.sezon (yeni sezon) yayın günü ve tarihi noktasında yapımcı kanadından resmi bir duyuru yapılmamakla birlikte 2019 tarihinin yaz aylarında seyircisini ağırlayacağına ilişkin kesin olmayan söylemler yer almaktadır.

Alışılmışın dışında bir olay örgüsünün izleyicilere aktarıldığı, sürükleyici ve etkileyici sahneleriyle izleyici kitlesini kendine çekmeyi başaran Hakan Muhafız 2.sezon (yeni sezon) oyuncu kadrosuna Boran Kuzum ve Engin Öztürk gibi oyuncuların da dâhil olması beklenmektedir. Netflix platformunun Türkiye’deki ilk ve tek orijinal yapımı olan Hakan Muhafız’ın yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık, Can Evrenol ve Umut Aral otururken, senaryosunu ise İpek Gökdel kaleme almaktadır. Yayın hayatına giriş yapmasıyla birlikte IMDb’den aldığı 8.1 puanla büyük bir sükse elde eden Hakan Muhafız dizi projesinin yapımcılığında Onur Güvenatam ve Alex Sutherland yer almaktadır.