Hakan Muhafız 2. Sezon nereden izlenir? Netflix Hakan Muhafız 2. Sezon 1. Bölüm nasıl izlenir?

Hakan Muhafız 2. Sezon izleyicinin beğenisine sunuldu. Hakan Muhafız nereden izlenir? Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizinin ilk sezonu oldukça beğenilmişti. Dizinin başarısı üzerine Netflix, ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonları için de onay vermişti. 1. Sezonun final sahnesinde Hakan’ın Leyla’yı hayata döndürebilmek için tüm ölümlüleri uyandırması yeni bölümler için heyecanı arttırmıştı. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler için sevindirici haber 26 Nisan’da geldi. Netflix üzerinden yeni bölümlere ulaşabilirsiniz.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Hakan Muhafız yeni sezon bölümleri yayınlandı. Yeni bölümleri Netflix’in internet izleyebilirsiniz.

2. SEZONDA NELER OLUYOR?

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi başarılı isimlerin bulunduğu Hakan Muhafız için beklenen gün geldi. İlk bölümüyle herkesin dikkatini çeken ve izlenme rekorları kıran Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın yeni sezon bölümleri yayınlandı.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.

HAKAN MUHAFIZ NE KADAR İZLENDİ?

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı, Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız’ın (The Protector) toplam izleyici sayısı açıklandı.

ABD merkezli Netflix Inc. Şirketi, bazı dizileriyle ilgili 2018'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Paylaşılan veriler arasında Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız’ın (The Protector) izleyici sayısı da yer alıyor.

Çağatay Ulusoy ile Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un rol aldığı dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi.

Dizinin başarısı üzerine Netflix, ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonları için de onay vermişti. İkinci sezon detayları beklenirken sürpriz bir açıklama yapan Netflix, yeni sezonların 2020'de yayında olacağını söylemişti.

HAKAN MUHAFIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık ediyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.