Hacker filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hacker Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

26 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Hacker filmi yoğun ilgi görüyor. Hacker yönetmen koltuğunda Akan Satayev oturuyor. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanını anlatan film izleyenlerine keyif dolu anlar yaşatıyor. İşte Hacker filmi konusu ve oyuncuları

HACKER FİLMİ KONUSU

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), ailesi maddi sıkıntılarla boğuşan bir gençtir. Sokaklardan gelen dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile dark web’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker.

HACKER OYUNCULARI

Callan McAuliffe

Lorraine Nicholson

Clifton Collins Jr.

Zachary Bennett

Daniel Eric Gold

Vlada Verevko

James Byron

James Cade

Simon Northwood

Jas Dhanda