Hacker filmi konusu ne? İşte Chris Hemswortlu Hacker filmi oyuncu kadrosu

Hacker filmi konusu ne? Bu akşam saat 20:00’da Kanal D erkanlarında izleyiciyle buluşan Hacker filmi, izleyenlerine gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşatacağa benziyor. Başrollerinde Chris Hemsworth’un yer aldığı Hacker filmi, bir suçlunun izinli olarak yaptığı siber suçları ele alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor.

HACKER FİLMİ KONUSU

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.

Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.

HACKER FİLMİ OYUNCULARI

Chris Hemsworth Rolü : Nicholas Hathaway

Tang Wei Rolü: Lien Chen

Leehom Wang Rolü: Chen Dawai

Viola Davis Rolü: Carol Barrett

Ritchie Coster Rolü: Elias Kassar

Holt McCallany Rolü: Mark Jessup

Yorick Van Wageningen Rolü: Sadak

William Mapother Rolü: Rick Donahue