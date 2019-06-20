Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7873
  • 6,5413
  • 257.733
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Hacker filmi konusu ne? İşte Chris Hemswortlu Hacker filmi oyuncu kadrosu

Hacker filmi konusu ne? İşte Chris Hemswortlu Hacker filmi oyuncu kadrosu

Hacker filmi konusu ne" İşte Chris Hemswortlu Hacker filmi oyuncu kadrosu

Başrollerinde Thor filmi ile ün kazanmış Chris Hemsworth’un olduğu Hacker filmi yoğun ilgi görüyor. Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Özellikle gerilim filmleri için vazgeçilmez olan Hacker filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Hacker filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Hacker filmi konusu ne? Bu akşam saat 20:00’da Kanal D erkanlarında izleyiciyle buluşan Hacker filmi, izleyenlerine gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşatacağa benziyor. Başrollerinde Chris Hemsworth’un yer aldığı Hacker filmi, bir suçlunun izinli olarak yaptığı siber suçları ele alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. 

HACKER FİLMİ KONUSU

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.

Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait. 

HACKER FİLMİ OYUNCULARI

Chris Hemsworth Rolü : Nicholas Hathaway

Tang Wei Rolü: Lien Chen

Leehom Wang Rolü: Chen Dawai

Viola Davis Rolü: Carol Barrett

Ritchie Coster Rolü: Elias Kassar

Holt McCallany Rolü: Mark Jessup

Yorick Van Wageningen Rolü: Sadak

William Mapother Rolü: Rick Donahue

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL

Binali Yıldırım´ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yavuz sondaj gemisi Akdeniz için yola çıktı