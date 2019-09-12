Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Yeniden TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Hababam Sınıfı Yeniden filmi 12 Eylül Perşembe akşamı Televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Türk Sineması’nın unutulmaz eserlerinden olan Hababam Sınıfı’nın günümüze uyarlandığı film de Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Doğa Can Anafarta oturuyor. İşte Hababam Sınıfı Yeniden filmi konusu ve oyuncuları

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ KONUSU

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.

HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCULARI

Altan Erkekli Rolü : Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu Rolü : La Minör Bülent

Hande Katipoğlu Rolü : Buckingham Huriye

Sadi Celil Cengiz Rolü : İsot Kamil

Yusuf Çim Rolü : Yakışıklı

Özge Özacar Rolü : Didem

Giray Altınok Rolü : Racon Faruk

Sami Aksu Rolü : Duba Nuri

Fırat Albayram Rolü : Format Hasan

Irmak Aydın Rolü : Ayça

Mustafa Karaoğlu Rolü : Düzgün Ömer

Hasan Say Rolü : Düldül

Hülya Duyar Rolü : Dudu