Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmayı başarıyor. 28 Mart Cumartesi günü Fox Tv’de yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Mehmet Ali Alabora, Peker Açıkalın, Mehmet Ali Erbil, Hülya Koçyiğit ve Halit Akçatepe gibi isimler yer alıyor. İşte Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu ve oyuncuları...



HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NE?

Yetmişli yıllarda çekilen Hababam serilerinin naifliğini taşımamak ve Rıfat Ilgaz'ın eserlerine sadık kalmamak gibi önemli eleştirilere ve hatta Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencilerinin çoktan mezun olmalarına rağmen Özel Çamlıca Lisesi eğitim ve öğretime devam ediyor. Okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri’nin yönetimine (Mehmet Ali Erbil) kalmıştır.

Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen talebeler, söz konusu sınıf hocalarına ve idareye zor anlar yaşatmaktadır. Bu durumu fırsat bilen Deli Bedri, okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını planlamaktadır. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca (Hülya Kocyiğit) okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırır.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi çekimleri İstanbul Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilmiştir.

HABABAM SINIFI MERHABA OYUNCULARI

Hülya Koçyiğit

Şafak Sezer

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Alabora

Bülent Kayabaş

Peker Açıkalın

Sümer Tilmaç

Zeki Alasya

Ayşen Gruda

Zihni Göktay

Çetin Çiftçioğlu

Halit Akçatepe

Erol Büyükburç

Hamit Haskabal