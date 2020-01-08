Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimdir? Hababam Sınıfı kaç yılında, nerede çekildi?

“Hababam Sınıfı nerede çekildi?” sorusu merak ediliyor Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimdir? Serinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle izleyici karşısına televizyon ekranlarında çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı filmin oyuncuları arasında İlyas Salman’da bulunuyor.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

İlyas Salman

Adile Naşit

Ayşen Gruda

Mehmet Ali Erbil

Savaş Dinçel

Yaprak Özdemiroğlu

Fulya Özcan

Şevket Altuğ

Hüseyin Kutman

HABABAM SINIFI NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1981 yılında çekildi.

Sevilen klasikler arasında yer alan Hababam Sınıfı Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı binası, Özel Çamlıca Lisesi olarak gösterilmiştir.