Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Askerde filmi 4 Nisan Cumartesi günü Fox Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz ve Mehmet Ali Arabora gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Ferdi Eğilmez oturuyor. Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir.Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.



HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ KONUSU NE?

Yılların unutulmaz eseri bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaşları iyice ilerlemiş olan Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak üzere bir çare arayışında olan okul müdürü Deli Bedri, bir sabah askeri inzibatları dayar kapılarına. Hiçbir şeyin çare olmadığı haytalıklarına askeri disiplin ve kışla hayatı ne kadar etki edecektir? Şimdi mücadele sırası komutanlara gelmiştir. Bu kez de bizimkiler ile diğer tabur arasında olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Üstelik rakip gördükleri karşı taburun tümü kızlardan oluşmaktadır.

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2005 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı Askerde filmi çekimleri Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilmiştir.

HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil

Şafak Sezer

Peker Açıkalın

Cengiz Küçükayvaz

Melih Ekener

Hülya Avşar

Volkan Severcan

Halit Akçatepe

Tuncay Akça

Ceyhun Yılmaz

Kerem Alışık

Mehmet Ali Alabora

Duygu Sipahi