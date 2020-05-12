Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Orhan Erkal’ın oturduğu, 12 Mayıs Salı akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Emre Bulut, Hakan Mutlu, Şafak Sezer, Ayhan Taş gibi isimler yer alıyor. Filmde motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. İşte Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi konusu ve oyuncuları...



GÜRBÜZ HADİ ALLAH’A EMANET FİLMİ KONUSU

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz’e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen Ferhat, Gürbüz’ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin’e göndermesini önerir.

Gürbüz, Aylin’in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH’A EMANET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Emre Bulut ve Hakan Mutlu’nun paylaştığı Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH’A EMANET OYUNCULARI

Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi oyuncu kadrosunda Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Şafak Sezer, Serkan Şengül ve Bengi İdil Uras yer alıyor.