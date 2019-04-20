Gülperi 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV dizisi Gülperi neden yayınlanmadı?

Gülperi’nin bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Her hafta Show Tv ekranlarında yayınlanan Gülperi bu hafta da Cuma günü yayınlanacaktı. Yayın akışında yer almaması üzerine ortaya birçok iddia atıldı. Son bölümde Kadir ve Hasan her şeyi yola sokacaklar gibi gözükürken gelişmeler tüm aileyi mahvetti, Gülperi’nin baştan beri korktuğu şey başına geldi. Gülperi Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda etti ve Taşkınların konağına geri döndü. Eyüp’ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktı. 19 Nisan Show TV yayın akışı ve detaylar haberimizde sizlerle.

GÜLPERİ NEDEN YOK?

Gülperi dizisinin neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gülperi’nin yeni bölümü 26 Nisan’da Show TV ekranlarında yayınlacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 - Güldüy Güldüy Show Çocuk

08.00 - Kendine İyi Bak

10.00 - Kuaförüm Sensin

13.00 - Gelin Evi

15.00 - Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Pers Prensi: Zamanın Kumları

22.30 - Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Berat Kandili

00.00 - Gülperi

02.30 - Nöbet

05.00 - Lezzet Akademisi

GÜLPERİ KONUSU

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta âşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir. Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.