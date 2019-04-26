Gülperi 30. yeni bölüm fragmanı! Gülperi 29. son bölümde neler yaşandı?

Gülperi’nin 30. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Gülperi’nin yeni bölümünde olaylar bitmiyor. Gülperi’nin son bölümünde Hasan hapise düşüyor. Hasan’ın bu durumu Can’a da yansıyor. Gülperi Hasan’a “Ben seni yeniden ıslah evine gönderemem. Göndermeyeceğim anladın mı beni!” diyor. Hasan polisler tarafından götürülüyorken Gülperi önlerini keser ve “Hayır o yapmadı ben yaptım. Ben yaptım. O beni korumak için öyle söylüyor.” der. Kadir de müdahale ederek Gülperi’yi sakinleştirir. Gülperi Sükan’la konuşur ve ona “Kızının mutluluğunu düşün.” der. Gülperi Kadir’e “Bu olanların tek sorumlusu sensin. Hepsinin.” der.

GÜLPERİ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Gülperi’nin 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 29. BÖLÜM ÖZETİ



Hasan tutuklanarak gözaltına alınır. Gülperi ve Kadir çocuklarla beraber peşinden karakola giderler. Ertesi sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılacak olan Hasan bir gece karakolda kalacaktır. Gülperi Hasan’ın tutklanma gerekçesini sorduğunda, Kadir’in kendisinden gizleyerek Eyüp’ün peşinden gittiğini ve Eyüp’ün itiraf videosunu bu yüzden polise servis ettiğini öğrenir. Gülperi Kadir’in bu yaptığına inanamaz, nasıl kendisinden habersiz böyle bir şey yapabilir? Kadir’in de kendince gerekçeleri vardır; Bıraksaydı da Eyüp’ün tehditlerine boyun eğip konakta bir köle gibi yaşasaydı?

Artemis’in ise içi içini kemirmektedir. Eyüp’ün söylediği ‘O videoyu annen çekip bana verdi’ cümlesi kulağında çınlamaktadır. Artemis Şeyma ile yüzleşir, annesinin telefonunda videoyu bulur. Şeyma için artık sığınacak liman kalmamıştır. Artemis bu korkunç gerçeği babasından çok fazla saklayamaz fakat Kadir Gülperi’nin bu yaşanan hengâmede daha fazla yıpranmaması için itiraf videosunu Şeyma’nın çektiği bilgisini Gülperi’den saklar.

Kadir hukuki yollardan Hasan’ı yatırmadan çıkarabileceğini düşünmektedir. Gülperi’nin de Kadir’den başka sığınacak limanı yoktur. Fakat Hasan ertesi sabah nöbetçi mahkeme tarafından sonraki mahkemesine kadar tutuklu yargılanmak üzere ıslahevine gönderilir. Hasan ıslahevine girer girmez darp edilir. Darp eden ise Hasan’ın ıslahevinden eski belalısı Cenk’ten başkası değildir... Gülperi oğlunu ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir gerçekle daha yüz yüze kalacaktır; Videoyu çeken, servis eden Şeyma’dır. Kadir bu bilgiyi kendisinden gizlemiştir. Gülperi isyan eder, Kadir’e olan güveni de kırılmıştır.

Bu esnada Can okulda 23 Nisan etkinliği için görev almış, müsamerede şiir okuyacaktır. Gülperi ve Bedriye bir yandan Hasan’ı çıkarmaya uğraşırken bir yandan da Can’ı müsamereye hazırlamaya çalışırlar.

Hasan, Cenk’ten intikam almak için plan yapar. Kadir’in ise tek çaresi ilk mahkemede Hasan’ı çıkarmaktır. Eğer Şeyma’nın delili gayrı nizami yollarla elde ettiğini itiraf ettirebilirse delil geçerliliğini kaybedecektir. Artemis ve Kadir Şeyma’dan videoyu kendisinin çektiğini itiraf etmesini isterler. Hasan’ın tutuksuz yargılanmasının başka yolu yoktur.

Mahkeme günü Hasan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır, eşyasını toplayıp ıslahevinden çıkacak ve Can’ın müsameresine gelecektir. Fakat Hasan’ı ıslahevinde tatsız bir sürpriz beklemektedir...

GÜLPERİ KONUSU

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta âşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir. Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.