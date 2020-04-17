Ezo Sunal’ın sunumu, Tuğçe Sosysop’un yönetmenliği ve BKM’nin yapımcılığında ‘Güldüy Güldüy Çocuk Show’ kahkaha fırtınası estirmeye devam ediyor. Çocukların saf, olumlu enerjisi ve eğlencesinin, Güldür Güldür’ün en beğenilen skeçleri ve fenomen tiplemeleriyle birleştiği ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ herkesi ekran başına bekliyor. Birbirinden komik skeçler ve tiplemelerin yanı sıra ünlü şarkıcılar ve şaşırtıcı gösteriler de programa renk katıyor. Güldür Güldür Show Çocuk’un bu haftaki süpriz konuğu ise Doğukan Manço.