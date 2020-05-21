21 Mayıs 2020 Perşembe 23:12 | Son Güncelleme:
Güldür Güldür'de bu hafta kahkaha tufanı devam ediyor
Güldür Güldür'de kahkaha tufanı devam ediyor! Güldür Güldür'ün bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Ergenlik çağındaki çocuklarını anlamak isteyen Yeter ve Mesut, Özge öğretmenin de desteğiyle bunu başarabilirler mi? Ergen Bahadır'ın hayatında yolunda gitmeyen şeyler ne olabilir?
Ergenlerin dünyasında onları anlayabilmek için neler yapmalı? Alışılagelmiş müzik yarışmalarının formatını bozan program Haydi Söyle’de yarışmacılar izleyenleri ağlatacak! Jüriler arasında yıllarını bu mesleğe vermiş Kazım Baltuğ, müzik yarışmasındaki format değişikliğine ne tepki gösterecek? İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan Şevket sorunsuz bir uçuş yapabilecek mi? Yolcular Panik Pilot Şevket’in sakinleşmesi için ne yapacaklar?