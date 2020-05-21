Güldür Güldür'de bu hafta kahkaha tufanı devam ediyor

Ergenlerin dünyasında onları anlayabilmek için neler yapmalı? Alışılagelmiş müzik yarışmalarının formatını bozan program Haydi Söyle’de yarışmacılar izleyenleri ağlatacak! Jüriler arasında yıllarını bu mesleğe vermiş Kazım Baltuğ, müzik yarışmasındaki format değişikliğine ne tepki gösterecek? İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan Şevket sorunsuz bir uçuş yapabilecek mi? Yolcular Panik Pilot Şevket’in sakinleşmesi için ne yapacaklar?