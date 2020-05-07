Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı devam ediyor

Mehtap’ın tüm savunmalarını çürüten üçlünün hayat felsefeleri ne? Cimri baba Hayati, oğlu Kazım’a sade bir düğün yapması için nasıl bir öğüt verecek? Ev halkını uyaran Hayati, dünürlerinin gaza getirmelerine karşı koyabilecek mi? Kuzey ışıklarını izlemek için İsveç’e giden patron Mesut ve çalışanlarını ne gibi bir sürpriz bekliyor? Mesut’un internet üzerinden çağırdığı dansçılar, Köçekler Bilal ve Şevket çıkınca çalışanlar ne tepki gösterecek?