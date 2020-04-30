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  3. Güldür Güldür Show ile komedi gecesi

Güldür Güldür Show ile komedi gecesi

Güldür Güldür Show ile komedi gecesi

İş yerinde daha verimli bir ortam yaratmak için Tibet'e giden Naime, içindeki tüm kötülüklerden arınınca beklediği başarıya ulaşabilecek mi?

 Naime’den çıkan tüm kötülükler bir araya gelip bir insan formuna bürününce Naime’ye ne gibi sıkıntılar veya ne gibi faydalar sağlayacak? Şevket, damatlarıyla hangi konuda tartışmaya girecek? İki damadı da görüş ayrılığına girince Şevket, orta yolu bulmak için ne yapacak? Fikri ve İbrahim’in görüşleri ne kadar net olabilir? İkiz bebek sahibi olan Hayati ve Yeter’in uzun bir süreden sonra çıktıkları akşam yemeği nasıl geçti? Hayati ve Yeter’in ikiz bebekleri hayatlarını nasıl etkiledi? “Önce Sanat Vardı” programına duayen yönetmen İbrahim Çekiç konuk oluyor!


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