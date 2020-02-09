Gülce Kahtalı kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de finale kadar kalmayı başaran Gülce Kahtalı, yarışmaya Şebnem Ferah'ın Yağmurlar şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul’dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran 22 yaşındaki yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.

Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söylemişti. İkilinin muhteşem düeti hem jüri üyelerine hem de stüdyodakilere keyifli anlar yaşamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye’ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

GÜLCE KAHTALI KİMİN TAKIMINDA?

Gülce Kahtalı Beyazıt Öztürk’ün takımında yer alıyor.