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  3. Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi konusu nedir? Gözcüler 3 Büyük Oyun oyuncuları kimler?

Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi konusu nedir? Gözcüler 3 Büyük Oyun oyuncuları kimler?

Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi konusu nedir" Gözcüler 3 Büyük Oyun oyuncuları kimler"

Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Konusuyla dikkat çeken film yoğun ilgi görüyor. Gözcüler 3 Büyük Oyun oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmenliğini Artyom Aksenenko’nun üstlendiği Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alexandra Bortich, Alexander Petrov, İvan Shakhnazarov gibi isimler yer alıyor. Abisi birden bire kayıplara karışan bir genç kız, onu bulmaları için Gözcüler'den yardım ister. Bu kayıp vak’asını çözmeye karar veren Gözcüler, yaptıkları araştırmalar sonunda başka kayıpların da olduğunu ve olayların şehrin önde gelen zenginleri ile alakası olduğunu anlarlar. İşte Gözcüler 3 Büyük Oyun filmi konusu ve oyuncuları

GÖZCÜLER 3 BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU

Abisi birden bire kayıplara karışan bir genç kız, onu bulmaları için Gözcüler'den yardım ister. Bu kayıp vak’asını çözmeye karar veren Gözcüler, yaptıkları araştırmalar sonunda başka kayıpların da olduğunu ve olayların şehrin önde gelen zenginleri ile alakası olduğunu anlarlar. Gözcüler, bu zengin ailelerin çevirdikleri oyunu bozmak için çok daha büyük bir oyun kurarlar fakat bu oyun çok tehlikelidir.

GÖZCÜLER 3 BÜYÜK OYUN FİLMİ OYUNCULARI

İlya Malanin

Anvar Halilulaev

Alexandra Bortich

Alexander Petrov

İvan Shakhnazarov

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