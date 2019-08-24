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  3. Gözcüler 1 Başlangıç filmi konusu ne? Gözcüler 1 Başlangıç oyuncuları kimler?

Gözcüler 1 Başlangıç filmi konusu ne? Gözcüler 1 Başlangıç oyuncuları kimler?

Gözcüler 1 Başlangıç filmi konusu ne" Gözcüler 1 Başlangıç oyuncuları kimler"

Gözcüler 1 Başlangıç filmi 24 Ağustos Cumartesi akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Artom Aksenenko oturuyor. Peki, Gözcüler 1 Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Aleksandra Bortich, Ivan Shakhnazarov, Ilya Malanin ve Anvar Khalilulaev’in yer aldığı Gözcüler 1 Başlangıç filmi aratılmaya başladı. 24 Ağustos Cumartesi günü Atv ekranlarında yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Artom Aksenenko oturuyor. İdealist bir genç kız olan Kira'nın en yakın arkadaşı bir vur-kaç olayının kurbanı olmuştur ve hastanede ölümle pençeleşmektedir. Kira, tesadüfen bir araya geldiği, kendisi gibi adalet peşinde olan 3 gencin yardımıyla arkadaşına çarpan kişinin Sergey Polyansky adında ünlü bir iş adamı olduğunu öğrenir. İşte Gözcüler 1 filmi konusu ve oyuncuları

GÖZCÜLER 1 BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İdealist bir genç kız olan Kira'nın en yakın arkadaşı bir vur-kaç olayının kurbanı olmuştur ve hastanede ölümle pençeleşmektedir. Kira, tesadüfen bir araya geldiği, kendisi gibi adalet peşinde olan 3 gencin yardımıyla arkadaşına çarpan kişinin Sergey Polyansky adında ünlü bir iş adamı olduğunu öğrenir. Ondan arkadaşlarının ameliyat parasını ödemesini isterler fakat Sergey bunu reddeder. Polise gitmeyi deneyen Kira ve ekibi, polisin de Sergey'in tarafında olmasıyla yıkılırlar. Yasal yollarla ilerleyemeyeceklerini anlayan gençler adaleti kendileri sağlamak ve arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçerler.

GÖZCÜLER 1 BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Gözcüler 1 filmi oyuncu kadrosunda Aleksandra Bortich, Ivan Shakhnazarov, Ilya Malanin ve Anvar Khalilulaev yer alıyor.

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