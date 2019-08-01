Görünmeyen Misafir filmi oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir konusu ne?

Görünmeyen Misafir 1 Ağustos Perşembe akşamı Tv’de ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Polisiye alanında bir cinayet olayını konu alan Görünmeyen Misafir filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacağa benziyor. İşte Görünmeyen Misafir filmi konusu ve oyuncuları

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR KONUSU

Adrian Doria kariyerinde hızla yükselen bir iş adamıdır. Evli bir adam olan Adrian, fotoğrafçı olan sevgilisi Laura’yı öldürmekle suçlanmaktadır. Adrian, kendisine güvenilir bir savunma yaratmak için tanık hazırlama ve adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır. Adrian, Virgina’ya yaşanan olayları en başından anlatmaya başlar. Fakat Virginia hikayede bazı tutarsızlıklar fark eder ve onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİ OYUNCULARI

Mario Casas

Bárbara Lennie

Ana Wagener

San Yélamos

José Coronado

Francesc Orella

Cristian Valencia

Paco Tous