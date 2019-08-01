Görünmeyen Misafir filmi oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir konusu ne?
Trt 1 ekranlarında Tv’de ilk kez yayınlanacak Görünmeyen Misafir filmi yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Mario Casas ve Barbara Lennie’nin oynadığı Görünmeyen Misafir filmi bir cinayet olayını anlatmaktadır. Peki, Görünmeyen Misafir filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Görünmeyen Misafir 1 Ağustos Perşembe akşamı Tv’de ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Polisiye alanında bir cinayet olayını konu alan Görünmeyen Misafir filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacağa benziyor. İşte Görünmeyen Misafir filmi konusu ve oyuncuları
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR KONUSU
Adrian Doria kariyerinde hızla yükselen bir iş adamıdır. Evli bir adam olan Adrian, fotoğrafçı olan sevgilisi Laura’yı öldürmekle suçlanmaktadır. Adrian, kendisine güvenilir bir savunma yaratmak için tanık hazırlama ve adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır. Adrian, Virgina’ya yaşanan olayları en başından anlatmaya başlar. Fakat Virginia hikayede bazı tutarsızlıklar fark eder ve onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar.
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİ OYUNCULARI
Mario Casas
Bárbara Lennie
Ana Wagener
San Yélamos
José Coronado
Francesc Orella
Cristian Valencia
Paco Tous