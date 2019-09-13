Görümce oyuncuları kimler, konusu nedir? Görümce filmi nerede çekildi?

Görümce filmi tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece ve Zeynep Kankonde gibi isimler yer alıyor. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Kıvanç Baruönü otururken, filmin senaryosu ise Özay'a ait. Kıskanç kız kardeşi, genç adamın nişanını bozma planları yaparken adam da nişanlısını onun şeytani entrikalarından korumak için elinden geleni yapar. İşte Görümce filmi konusu ve oyuncuları

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan komedi yapımı Görümce'nin başrollerini yerli komedinin sevilen yüzü Gupse Özay ve ekranların yeni keşiflerinden Eda Ece üstleniyor. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Kıvanç Baruönü otururken, filmin senaryosu ise Özay'a ait.

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filminin çekimler İstanbul’un belirli semtlerinde çekilmiştir.

GÖRÜMCE OYUNCULARI

Gupse Özay

Buğra Gülsoy

Eda Ece

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars

Özlem Öçalmaz