Görevimiz Tehlike Yansımalar konusu ne, oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike film serisinin 6. yapımı Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi 4 Kasım Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında Tv’de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Tom Cruise, Henry Cavill ve Ving Rhames’ın paylaştığı filmde ters giden bir görev, Ethan Hunt ve ekibini Dünya'yı nükleer yıkımdan kurtarmak için CIA ve tanıdık yüzlerle çalışmak zorunda bırakır. İşte Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi konusu ve oyuncuları...



GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin 6. halkası olan Görevimiz Tehlike Yansımalar filminde; ikonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...

GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt

Henry Cavill Rolü : August Walker

Rebecca Ferguson Rolü : Ilsa Faust

Sean Harris Rolü : Solomon Lane

Simon Pegg Rolü : Benji Dunn

Ving Rhames Rolü : Luther Stickell

Michelle Monaghan Rolü : Julia

Vanessa Kirby Rolü : White Widow