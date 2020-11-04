Görevimiz Tehlike Yansımalar konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerini başarılı oyuncu Tom Cruise'nin üstlendiği Görevimiz Tehlike Yansımlar filmi serinin 6. yapımı olma özelliği taşıyor. 2018 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda ABD'li yönetmen Christopher McQuarrie oturuyor. Filmde Tom Cruise'a Superman karakteriyle tanınan Henry Cavill eşlik ediyor. Peki, Görevimiz Tehlike Yansımalar oyuncuları kimler, konusu nedir?
Görevimiz Tehlike film serisinin 6. yapımı Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi 4 Kasım Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında Tv’de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Tom Cruise, Henry Cavill ve Ving Rhames’ın paylaştığı filmde ters giden bir görev, Ethan Hunt ve ekibini Dünya'yı nükleer yıkımdan kurtarmak için CIA ve tanıdık yüzlerle çalışmak zorunda bırakır. İşte Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi konusu ve oyuncuları...
GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Serinin 6. halkası olan Görevimiz Tehlike Yansımalar filminde; ikonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...
GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR FİLMİ OYUNCULARI
Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt
Henry Cavill Rolü : August Walker
Rebecca Ferguson Rolü : Ilsa Faust
Sean Harris Rolü : Solomon Lane
Simon Pegg Rolü : Benji Dunn
Ving Rhames Rolü : Luther Stickell
Michelle Monaghan Rolü : Julia
Vanessa Kirby Rolü : White Widow