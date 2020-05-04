Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimler?
Başrollerini başarılı oyuncu Tom Cruise'nin üstlendiği Görevimiz Tehlike 5 filmi 4 Mayıs Pazartesi günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Serinin 5. filminde Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Peki, Otoban filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi günü Star Tv’de yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames,Paula Patton ve Jeremy Renner gibi isimler yer alıyor. Filmde IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü durdurulmaya çalışılıyor. İşte Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ KONUSU
Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika’nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI
Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt
Jeremy Renner Rolü : William Brandt
Simon Pegg Rolü : Benji Dunn
Rebecca Ferguson Rolü : Ilsa Faust
Ving Rhames Rolü : Luther Stickell
Sean Harris Rolü : Solomon Lane
Simon McBurney Rolü : Atlee
Alec Baldwin Rolü : Alan Hunley