Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi günü Star Tv’de yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames,Paula Patton ve Jeremy Renner gibi isimler yer alıyor. Filmde IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü durdurulmaya çalışılıyor. İşte Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları...



GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ KONUSU

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF’i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika’nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt

Jeremy Renner Rolü : William Brandt

Simon Pegg Rolü : Benji Dunn

Rebecca Ferguson Rolü : Ilsa Faust

Ving Rhames Rolü : Luther Stickell

Sean Harris Rolü : Solomon Lane

Simon McBurney Rolü : Atlee

Alec Baldwin Rolü : Alan Hunley