Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi?

Murat Şeker’in yönetmen koltuğunda oturduğu 2018 yılında vizyona giren Görevimiz Tatil filmi 1 Haziran Pazartesi günü Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrollerinde Demet Akbağ ve Zafer Alagöz yer alırken oyuncu kadrosunda Enis Arıkan, Hakan Bilgin, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları...



GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU

Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu, eşi Sıtkı Mutlu ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Zafer Alagöz ve Demet Akbağ’ın yayınlandığı Görevimiz Tatil filmi çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde gerçekleştirildi. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI

Görevimiz Tatil filmi oyuncuları arasında Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin, Filiz Ahmet, Ali Keçeli ve Deniz Altan gibi isimler yer alıyor.