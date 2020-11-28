Gönül Dağı 6. bölümde neler olacak? Gönül Dağı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 28 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 6. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan’ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenirken hikayesi Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinleniyor. Gönül Dağı 6. bölüm özeti ve 7. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



GÖNÜL DAĞI 6. BÖLÜM ÖZETİ

“Gedelli’de uçuş var. Taner ve amcaoğulları aniden kasabaya gelen SNK Havacılık şirketine uçaklarını göstereceklerdir. Ancak ufak bir sorunları vardır, uçak henüz hazır değildir. Amcaoğulları, uçağı test uçuşuna yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışmaya başlarlar. Bütün Gedelli’nin canlı yayında izlemek için sabırsızlıkla bekledikleri bu uçuş gerçekleşecek midir? Dilek’in kasabada kalmasından sonra Taner hem sevinç hem de şaşkınlık içindedir. Her ikisi de gitgide birbirlerine yakınlaşırken Taner’in Dilek’e yapacağı büyük sürpriz nedir?

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.