Gol Kralı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrollerini üstlendiği Gol Kralı filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmde futbol meraklısı gencin sevdiği kişi ile yaşadığı olaylar komik bir dille anlatılıyor. Peki, Gol Kralı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte filmin çekildiği tarih...
Gol Kralı filmi 18 Nisan Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmde futbol meraklısı Sait Sarıoğlu ile Sevim Ferferik isimli iki genç birbirlerine aşık olurlar. Başrollerini Kemal Sunal ile Suna Yıldızoğlu’nun paylaştığı filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. İşte Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları...
GOL KRALI KONUSU NE?
Sait Sarıoğlu futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Sait gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen nişanlısının kendisine daha çok bağlanması için futbola gönül vererek başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Yazar Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Gol Kralı, Sait'in futbol ile ilgilenen sevgilisine kendisini beğendirmek için futbola başlamasına ve akabinde gelişen komik olaylara odaklanıyor.
GOL KRALI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gol Kralı filmi çekimleri 1980 yılında 35 mm renkli kameralarıyla yapılmıştır. Filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
GOL KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal -Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik
Suzan Avcı - Meçhure
Gülnur Akay - Hemşire Hacer
Reha Yurdakul - Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman - Hündar Dubara
Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel
Gölge Başar - İspanyol Aysel
Mete Sezer - Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet
Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan
Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin
Zeki Sezer - Selami