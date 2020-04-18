Gol Kralı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Gol Kralı filmi 18 Nisan Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmde futbol meraklısı Sait Sarıoğlu ile Sevim Ferferik isimli iki genç birbirlerine aşık olurlar. Başrollerini Kemal Sunal ile Suna Yıldızoğlu’nun paylaştığı filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. İşte Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları...



GOL KRALI KONUSU NE?

Sait Sarıoğlu futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Sait gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen nişanlısının kendisine daha çok bağlanması için futbola gönül vererek başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Yazar Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Gol Kralı, Sait'in futbol ile ilgilenen sevgilisine kendisini beğendirmek için futbola başlamasına ve akabinde gelişen komik olaylara odaklanıyor.

GOL KRALI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı filmi çekimleri 1980 yılında 35 mm renkli kameralarıyla yapılmıştır. Filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

GOL KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal -Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik

Suzan Avcı - Meçhure

Gülnur Akay - Hemşire Hacer

Reha Yurdakul - Hasip Ferferik

Hüseyin Kutman - Hündar Dubara

Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel

Gölge Başar - İspanyol Aysel

Mete Sezer - Antrenör Tomson

Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet

Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan

Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin

Zeki Sezer - Selami