Gizli Hedef konusu ne? Bruce Wills başrollü aksiyon filmi Gizli Hedef oyuncuları

Bu akşam Beyaz TV’de seyirci ile buluşan Gizli Hedef filmi konusu ve oyuncuları aratılmaya başlandı. Aksiyon filmerinin usta ismi Bruce Wills ve Superman filminden tanıdığımı ingiliz aktör Henry Cavill’in yer aldığı Gizli Hedef filmi, ailesiyle tatile giden Will Shaw’ın yaşadığı maceraları anlatıyor. Genç Shaw, İspanya'daki tatillerinde kaçırılan ailesini kurtarmaya çalışırken gizli bir anlaşmayı ortaya çıkarır. İşte detaylar

GİZLİ HEDEF KONUSU

Will Shaw ailesiyle İspanya'ya yat tatiline gider. Fakat yüzmeden döndüğünde tekneyi bomboş bulur. Ailesi bir komplonun parçası olan oldukça usta ajanlar tarafından kaçırılmıştır. Will polisten yardım isterken onların da planın bir parçası olduğunu anlar. Will bir yandan sağ kalmak ve ailesini kurtarmak için kaçarken diğer yandan da şantaj malzemesi olan gizemli bir çantanın peşine düşer.

2008 yılında Jean-Claude Van Damme'ın başrolde olduğu JCVD adlı suç filmi ile adını duyuran Fransız sinemacı Mabrouk El Mechri'nin 4 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Henry Cavill, Bruce Willis ve Sigourney Weaver yer alıyor. Filmin senaryosu ise Scott Wiper ve John Petro'ya ait.

GİZLİ HEDEF OYUNCULARI

Henry Cavill Rolü : Will Shaw

Bruce Willis Rolü : Martin Shaw

Sigourney Weaver Rolü : Jean Carrack

Verónica Echegui Rolü : Lucia

Roschdy Zem Rolü : Zahir

Joseph Mawle Rolü : Gorman

Caroline Goodall Rolü : Laurie Shaw

Rafi Gavron Rolü : Josh Shaw