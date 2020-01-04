Bu akşam Star Tv'de ekranlara gelecek olan Gizemli Adaya Yolculuk filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Gizemli Adaya Yolculuk saat kaçta, hangi kanalda? Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Journey 2: Gizemli Adaya Yolculuk filmi 2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım olarak biliniyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NEDİR?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean’ın büyükbabasıyla birlikte!

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne’nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI KİMLER?

Gizemli Adaya Yolculuk filmi başrollerinde Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luiz Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Branscombe Richmond yer alıyor.