Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu ne? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında 16 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan Gizemli Adaya Yolculuk filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens gibi isimler yer alıyor. Aksiyon ve macera filmi sevenlere keyifli dakikalar yaşatan filmin yönetmen koltuğunda ise Brad Peyton oturuyor. İşte Gizemli Adaya Yolculuk konusu ve oyuncuları

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım. Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI

Dwayne Johnson Rolü: Hank

Michael Caine Rolü: Alexander

Josh Hutcherson Rolü: Sean

Luis Guzman Rolü: Gabato

Vanessa Hudgens Rolü: Kailani

Kristin Davis Rolü: Liz Anderson

Anna Colwell Rolü: Jessica

Branscombe Richmond Rolü: Guide