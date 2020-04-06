Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı nerede çekildi?

Televizyonda ilk kez yayınlanan Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Cüneyt İnay üstleniyor. Film sorunlu bir adam olan Cevahir'in ve yakın arkadaşı Ulvi’nin maceralarını konu ediyor. İşte Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları...



GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU NE?

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır.

Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Ufuk Özkan ve Bülent Çolak’ın yer aldığı Geniş Aile Komşu Kızı Filmi Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy’ de gerçekleştirilmiştir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI OYUNCULARI

Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.