Geniş Aile Her Türlü filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geniş Aile Her Türlü nerede çekildi?

Geniş Aile Her Türlü filmi 2 Ocak Perşembe günü Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimler yer alıyor. Ekibin yeni serüveninde Zekai'nin aklına bir fikir gelir ve kumarhanelerdeki rulet makinesini kontrol edebilen bir icat tasarlar. Ancak Cevahir gene erken davranır ve düzenek henüz düzgün çalışmıyorken, milleti kumar masasına oturtur ve sonuç her zamanki gibi değişmez sonucu hüsrandır. İşte Geniş Aile Her Türlü filmi konusu ve oyuncu kadrosu

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ FİLMİ KONUSU NE?

Cevahir’in ‘taklaları’ hız kesmeden devam ediyor. Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır. Ya Paçacı’nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs’a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs’ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl’ı katil Paçacı’nın elinden kurtarabilecekler midir?

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile Yapıştır filminin devam filmi olan Geniş Aile Her Türlü çekimler, Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Çekimler eski Girne sokakları, Girne kalesi, ve Saçaklı ev gibi mekanlarda yapıldı.

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ OYUNCULARI

Geniş Aile Her Türlü filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş, Özge Ulusoy, Şinasi Yurtsever ve Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.