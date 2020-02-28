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  3. Gelinim Mutfakta yok mu? Gelinim Mutfakta bugün neden yok? İşte Kanal D yayın akışı

Gelinim Mutfakta yok mu? Gelinim Mutfakta bugün neden yok? İşte Kanal D yayın akışı

Gelinim Mutfakta yok mu" Gelinim Mutfakta bugün neden yok" İşte Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve Cuma günleri final heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi. İzleyiciler "Gelinim Mutfakta yok mu? Gelinim Mutfakta bugün neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 28 Şubat Kanal D yayın akışı haberimizde..

Gelinim Mutfakta bugün neden yok? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi hergün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Cuma günleri final yapılıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi oluyor, en düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA YOK MU, NEDEN YOK?

İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Gelinim Mutfakta'nın final bölümü bugün ekranlara gelmedi.


KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat 11:00 : Zalim İstanbul (Tekrar)

Saat 13:30 : Gönül Yarası (Yerli film)

Saat 15:45 : Arka Sokaklar (Tekrar)

Saat 18:45 : Buket Aydın'la Kanal D Haber

Saat 20:00 : Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

Saat 00:15 : Hekimoğlu (Tekrar)

Saat 03:00 : Gönül Yarası (Yerli film, tekrar)

Saat 05:00 : Tatlı İntikam (Tekrar)


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