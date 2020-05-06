Gelinim Mutfakta Reyhan Hanım kimdir, nerelidir? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? İşte cevabı...

Gelinim Mutfakta Reyhan Hanım ve gelini Ezgi sık sık araştırılıyor. Detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakında takip ediyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada heyecanlı ve kıyasıya rekabet yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Reyhan Hanım kimdir, nerelidir? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA REYHAN HANIM KİMDİR, NERELİDİR?

Reyhan Yıldırım, Erzincan'lı ve otoriter bir kaynana.. Ezgi Yıldırım, Elazığ doğumlu, 4 yıldır evli ve 1,5 yaşında bir çocuğu var. Kendi gelininin dik başlı olmadığını uysal ve uyumlu bir yapısı olduğunu belirten Reyhan Yıldırım, 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Ezgi'nin yarışmada neden olmadığı hakkında Reyhan Hanım tarafından açıklandı. Ezgi’nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.