Gelinim Mutfakta Reyhan Hanım kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta yarışmacıları Ezgi kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları Reyhan nereli sorusu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Reyhan Hanım kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

GELİNİM MUTFAKTA REYHAN VE EZGİ KİMDİR?

Reyhan Yıldırım, Erzincan'lı ve otoriter bir kaynana.. Ezgi Yıldırım, Elazığ doğumlu, 4 yıldır evli ve 1,5 yaşında bir çocuğu var. Kendi gelininin dik başlı olmadığını uysal ve uyumlu bir yapısı olduğunu belirten Reyhan Yıldırım, 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.