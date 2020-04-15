Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta 15 Nisan birincisi kim?

Gelinim Mutfakta birincileri gün gün takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programından yarışmacılar en güzel yemeği yapmak için kıyasıya rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Günün sonunda en güzel yemeği yapan yarışmacı hem birinci oluyor hem de çeyrek altını kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Nisan birincisi kim? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN BİRİNCİSİ KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 14 NiSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Hatice ve Yağnur'un eşit puanları almasıyla birlikte yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek altının sahibi Yağnur oluyor.