Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 18 Nisan bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın puan durumu ve 18 Nisan günün birincisi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Gelinlerin hünerlerini sergilediği ve kayınvalidelerin puanladığı Gelinim Mutfakta’da her hafta en yüksek puan toplayan gelin büyük ödülü kazanırken, en az puanı alan ise yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta’da dün günü yemeği olarak pirinç salatası seçildi. Gelinler pirinç salatası yaparken küçük bir yangın çıktı. Bu küçük yangın gerginliği tetiklerken, tartışmalar daha çok büyümeden sona erdi. Güne damga vuran bir diğer olay da Ezgi’nin “herkes ayağını denk alsın” çıkışı oldu. Ezgi “1 yıldır buradayım! Herkes ayağını denk alsın.” diyerek tartışma çıkardı.

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

18 Nisan günü ekrana gelen 284. bölümde en yüksek puanı alan Gülcan çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Güngör aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Ezgi çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 2 puan

Gülcan: 1 puan

Meltem: 5 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 2 puan

Gülcan: 3 puan

Meltem: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Meltem: 2 puan

Güngör: 1 puan

Handan Kaynana:

Meltem: 2 (kendi gelini)

Gülcan: 3 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 1

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 34

Güngör 34

Ezgi: 41

Meltem: 28



17 NİSAN GÜNÜN YEMEĞİ PİRİNÇ SALATASI

Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı Tuz

Salata Malzemeleri:

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 kutu konserve mısır

1 kavanoz karışık konserve garnitür (bezelye, havuç, patates)

7-8 adet salatalık turşusu ( isteğe bağlı)

2 adet konserve kırmızıbiber

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı Tuz

Yapılışı:

Pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 su yıkayın.

Ilık suda ıslatıp 10 dk. bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün.

Tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler cam gibi olup birbirine yapışmayacak hale gelene kadar kavurun.

Sıcak suyu ilave edip tuz atın ve üzeri göz göz olana kadar yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz kısık ateşte pişirin.

Pişen pilavı kapağı kapalı olarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Pilav dinlenirken maydanoz, dereotu, biber ve salatalık turşularını doğrayın.

Karışık garnitürü ve mısırı süzün, hazırladığınız tüm malzemeyi ılık pilava ilave edin, tuz ve limon suyu ile lezzetlendirin.

Kek kalıbını sudan geçirin, hazırladığınız salatayı içine doldurun, kaşık yardımıyla bastırın. Kek kalıbındaki salatayı tabağa çevirerek servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.