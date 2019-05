Gelinim Mutfakta puan durumu! 7 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın puan durumu ve günün birincisi merak edilen konuların arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu Fatih Ürek üstleniyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla gelinler becerilerini sergilerken, kayınvalideler ise yemekleri puanlıyor. Günün sonunda en çok puanı toplayan gelin çeyrek altın kazanır. Son bölümde yeni hafta oldukça eğlenceli bir şekilde başladı. Ramazan için kostümler giyinen yarışmacılar küçük bir performans da sergiledi. Küçük bilmecelerin de yer aldığı yarışmada günün yemeği ise ramazan pideli kebap oldu. Günün sonunda 17 puan toplayan Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 4 puanla Ceren aldı. Gelinim Mutfakta'da 18 puanla günün birincisi olan Gülcan, çeyrek altının da sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Gülcan: 2 puan

Ceren: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 2 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 3 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 5 puan

Ezgi: 2 puan

Güngör: 2 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 12

Güngör 10

Ezgi: 17

Ceren: 4

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: RAMAZAN PİDELİ KEBAP

Malzemeler:

250 ml süt

250 ml su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

2.5 su bardağı un

3 su bardağı kepekli un

1 yemek kaşığı tuz

10 g yaş maya

Üzeri için

Zeytinyağı

Susam

Çörek otu

Pişirmek için

2 yemek kaşığı kepekli unu

ET SOTE;

300 gr kuşbaşı et

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet yeşilbiber

2 adet orta boy soğan

1 kâse yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz ( hem et sote hem yoğurt için)

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Süt ve suyu bir tencereye alıp hafif ısıtın.

Tereyağı ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra kenara alın.

Derin bir karıştırma kabında unlar, tuz ve mayayı harmanlayın.

Sütlü karışımı yavaş yavaş ilave ederek yoğurun.

Üzerini nemli bir bez örterek 50 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tahta kaşıkla karıştırıp kabarıklığını alın.

Fırın tepsisini hafif yağlayıp kepekli unu serpin.

Hazırladığınız hamura pide şekli verip unladığınız tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Fırından çıkarmadan önce üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.

Susam ve çörek otu serpip 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.

Ramazan pidesini fırına attıktan sonra, pidemizi pişiriyoruz küçük küçük dilimliyoruz.

Üzerine et sotemizden porsiyonlayıp en üste sarımsaklı yoğurt döküyoruz, üzerine de pul biber gezdiriyoruz...

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.