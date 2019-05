Gelinim Mutfakta puan durumu! 3 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın 2 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da gelinler yarışırken, kayınvalideler ise puanlıyor. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı çeyrek altın, haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi oluyor. Haftanın sonuncusu ise yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta’da dün bal kabağı sarması yapıldı. Dün yayınlanan bölümde Gülcan diğer gelinlere imalı laflar edip otlar verince ortalık karıştı. Hazımsızlık lafının edildiği tartışma çok fazla uzamadı. Dün 16 puan toplayan Gülcan, günü birinci olarak tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 16 puanla Gülcan oldu. Günün en düşük puanını ise 6 puanla Aysel aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 16 puanla Gülcan olurken çeyrek altının da sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 1 puan

Gülcan: 5 puan

Aysel: 2 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 2 puan

Gülcan: 4 puan

Aysel: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Aysel: 2 puan

Güngör: 1 puan

Fadime Kaynana:

Aysel: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 3 puan

Ezgi: 4 puan

Güngör: 5 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 60

Güngör 42

Ezgi: 59

Aysel: 29

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: BAL KABAĞI SARMASI

Malzemeler:

2 dilim bal kabağı

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı sıcak su

200 gram az yağlı dana kıyması

1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 diş ezilmiş sarmısak

2-3 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

Bal kabağının kabuklarını soyup sebze soyacağı yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun ince parçalar halinde kesin.

Köfte için köftelik bulguru derin bir kaba alın.

Bulgurun yumuşaması için üzerine sıcak su gezdirip 5 dakika dinlendirin.

Islanan bulgura kıyma, tuz, karabiber ve reyhanı ekleyip iyice yoğurun.

Küçük parçalar kopardığınız harçtan yassı köfteler hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri bal kabağı dilimlerinin üzerlerine yerleştirip rulo şeklinde sararak avucunuzun içinde iyice sıkın.

Bal kabağı sarmalarını bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin.

Pişirmeden önce tencerenin altına kalan kabak dilimlerinden yerleştirin.

Üzerine buzdolabında bir gün beklettiğiniz bal kabağı sarmalarını dizin.

Pişirme öncesi sarmaların üzerine zeytinyağı gezdirin.

Küçük parçalara ayrılmış tereyağı ve sıcak su ilave ederek kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Pişen sarmaları servis tabağına alın.

Üzerine sarmısaklı yoğurt dökün.

Tereyağında yakılmış pul biber gezdirip servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.