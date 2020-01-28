Gelinim Mutfakta puan durumu: 28 Ocak'ta Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması izleyiciler yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. 28 Ocak’ta Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? Kanal D’nin sevilen yarışmasında her gün farklı bir yemek yapılıyor. Haftanın ilk gününde kıymalı mantarlı krep kulesi yapıldı. 27 Ocak’ta üç yarışmacı 12 puan aldı. Bu beraberliğin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Haberimiz içerisinden Gelinim Mutfakta puan durumu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde gelinler kıymalı mantarlı krep kulesi yaptılar. 27 Ocak’ta üç yarışmacı 12 puan aldı. Bu beraberliğin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Kuranın ardından çeyrek altını kazanan isim Burçin oldu.

Yeni yarışmacı Ayça ise 11 puan alarak sonuncu oldu.