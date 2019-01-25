Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu gerçekleşen yarışmaların ardından güncelleniyor. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?” sorusunun cevabını araştırıyorlar. Kanal D’nin sevilen yarışması Fatih Ürek’in sunumu ile ekrana geliyor. Yarışmada gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Haftanın ilk gününde gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağnur İşçiler ve Sina Malatya aldı! Çeyrek altını ise, Yağnur kazandı. 22 Ocak birincileri 14 puanla Ezgi ve Gülcan oldu. Daha sonra kura çekildi. Çeyrek altının sahibi kura çekimi ile belirlendi. Kura çekiminin ardından 22 Ocak'ta çeyrek altını kazanan isim Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu. Gelin Yağnur ve Kayınvalide Nilgün Hanım yarışmaya veda etti. Bu haftada en yüksek puanını alan gelini 62 puanla Gülcan ve Ezgi oldu. Gelinler anlaşarak bilezikleri 3 - 3 bölüştüler.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Geçen hafta Sina ve Ezgi birinciliği paylaşmış, bilezikleri 2 - 2 bölümüş, bir bilezik de bu haftaya devretmişti. O yüzden bu hafta Gelinim Mutfakta'nın birincisine 6 altın bilezik verildi. Ancak bu haftada en yüksek puanını alan gelini 62 puanla Gülcan ve Ezgi oldu. Gelinler anlaşarak bilezikleri 3 - 3 bölüştüler.

ELENEN İSİM KİM OLDU?

Gelin Yağnur ve Kayınvalide Nilgün Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA SON PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 24 Ocak 2019'da yayınlanan 224. Bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “kıymalı bulgur köftesi" tarifi ile yarıştılar.

9 puan alan Gülcan günün sonuncusu oldu, Gülcan’ı 11 puanla Sina izledi. 15 puan toplayan Yağnur, çeyrek altın sevinci yaşadı, Ezgi ise 13 puanla günün ikincisi oldu.

Gelinim Mutfakta’da 23 Ocak’ta günün en düşük puanını Yağnur aldı. Yağnur’un puanı 11 oldu. Çeyrek altını 15 puan alan Gülcan kazandı. Sina ve Ezgi 13 puan aldılar.

22 Ocak birincileri 14 puanla Ezgi ve Gülcan oldu. Daha sonra kura çekildi. Çeyrek altının sahibi kura çekimi ile belirlendi. Kura çekiminin ardından 22 Ocak'ta çeyrek altını kazanan isim Ezgi oldu.

Günün en düşük puanını Yağnur aldı. Yağnur'un puanı 7 oldu. Sina 13 puan aldı.

Gelinim Mutfakta 221. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağnur İşçiler ve Sina Malatya aldı! Çeyrek altını ise, Yağnur kazandı.

Gülcan 8 Puan

Ezgi 11 Puan

Sina 14 Puan

Yağnur 18 Puan

Gelinim Mutfakta 221. Bölümde Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken öyle bir benzetme yaptı ki gelinlerin ve kayınvalidelerin dilinden kurtulamadı.

Gülcan, eşi ile tanışma hikayesini anlatırken kendisinin hangi ünlüye benzetildiğini söyleyince olanlar oldu. Gelinler ve kayınvalideler tarafından oldukça eleştirilen iddialı yarışmacı Gülcan'ın Angelina Jolie'ye benzetilmesi tartışıldı. Songül Hanım'ın, "Kuzguna yavrusu hoş gelirmiş" yorumuna karşılık Gülcan ise kendisinin değil başkalarının benzettiğini söyledi. İşte Angelina Jolie benzetmesi tartışması.

Yarışmaya yeni katılan Gülcan'ın sert tavırları gelinlerin ve kayınvalidelerin olumsuz eleştirilerine neden oldu. Tavırlarıyla dikkat çeken ve sert tepki gören Gülcan, Yağnur'un ve diğer gelinlerin verdiği tavsiyelere ihtiyacı olmadığını söyleyince eleştirilere neden oldu. Sergilediği tavırlarla Gülcan'ın itici göründüğünü söyleyen Yağnur, uyarıda bulundu. Eleştirileri aldırış etmeyen Gülcan ise yarışmada nasıl davranacağa kendisinin karar vereceğini söyledi. Diğer gelinler ve kayınvalidelerin eleştirilerinin çoğunun olumsuz olması ise dikkat çekti.