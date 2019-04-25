Gelinim Mutfakta puan durumu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümünde puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta’da her gün gelinler hünerlerini sergilerken kayınvalideler ise puanlıyor. Günün birincisi çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi ise büyük ödüle sahip oluyor. Her hafta en az puan toplayan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Dün yayınlanan bölümde ise Güngör’ün iddiaları olay oldu. Ezgi-Gülcan ittifakı olduğunu iddia eden Güngör, gövde gösterisinde bulundu. Rakiplerine gözdağı veren Güngör, bunun uzun sürmeyeceğini söyledi. Bir gerilim de Rabia Hanım ile Reyhan Hanım arasında yaşandı. Rabia Hanım’ın dediklerine sinirlenen Reyhan Hanım mutfağı bastı. Günün sonunda 18 puan toplayan Güngör çeyrek altının sahibi olurken, Ezgi ise 7 puanla kendini tehlikeye attı.

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 25 Nisan günün birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 18 puanla Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 7 puanla Ezgi aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Güngör çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi: 2 puan

Gülcan: 1 puan

Rabia: 3 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 1 puan (kendi gelini)

Güngör: 4 puan

Gülcan: 3 puan

Rabia: 5 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 1 puan

Rabia: 2 puan

Güngör: 5 puan

Emine Kaynana:

Rabia: 5 (kendi gelini)

Gülcan: 1 puan

Ezgi: 3 puan

Güngör: 4

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 37

Güngör 39

Ezgi: 30

Rabia: 39

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: TAHİNLİ TAVUK SARMA

Malzemeler:

8 adet inceltilmiş tavuk göğüs eti

8 dilim pastırma

16 dilim kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı kekik,

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)

1 kahve fincanı file antepfıstığı

1 kahve fincanı ay çekirdeği içi

Sos için:

1 çay bardağı tahin

1 tatlı kaşığı hardal

1 adet limon

Yapılışı:

SOS için tahin, hardal ve limon suyunu iyice çırpıp kenara alın.

Tavuk etini tuz, karabiber ve kekik ile harmanlayıp 15 dakika dinlendirin.

Bir parça tavuk etini düz bir zemine yayın.

Üzerine 1 dilim pastırma ve 1 dilim kaşar peyniri koyun.

Tavukların kenarlarına çırpılmış yumurta akı sürüp, rulo şeklinde sarın.

Açılmaması için ip ile bağlayıp fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

Antepfıstığı ve ay çekirdeği serpin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana dek pişirin.

Sıcak tavuk sarmaların üzerlerine 1'er çorba kaşığı sos gezdirip servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.